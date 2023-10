Kjaer sul suo futuro: "Io penso solo a rimanere al Milan. Carriera da allenatore? Al momento direi di no"

Simon Kjaer è stato intervistato in esclusiva sul sito a lui dedicato simonkjaergifs.com e ha parlato anche del suo futuro con il contratto con il Milan che scadrà al termine di questa stagione. Queste le sue parole: "Io penso solo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo vissuto all'estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese. Ma il vero cliché è che "nel calcio tutto può succedere". Futuro da allenatore? Al momento direi di no.

Adesso come adesso sono concentrato solo a giocare. Però... Io amo il calcio, perciò chi sa cosa può accadere? Dovrei lasciare una porta aperta, in questo caso. Mai dire mai nel calcio."