Kjaer sulla sua condizione: "Sono in un grande club, quindi c'è solo da lavorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo la sconfitta in amichevole contro il PSV sulla sua condizione: "Io sto bene, sto migliorando, sto provando a trovare la mia strada; è stato l'anno dal punto di vista fisico e mentale più impegnativo della mia carriera, ma sono in una grande squadra e in un grande club che mi è sempre stato vicino, quindi c'è solo da lavorare".