Kjaer torna titolare con il Monza: possibiile staffetta con Simic

Finalmente arrivano buone notizie da Simon Kjaer. Del centrale danese non se ne avevano dallo scorso 29 ottobre quando alla mattina di Napoli-Milan di campionato, Simon si era dovuto fermare per quello che sembrava essere solo un affaticamento ma che si è rivelato essere molto di più. Da quel momento un lungo periodo riabilitativo che finalmente si è concluso ieri, con Kjaer di nuovo in campo con i compagni a Milanello.

Il danese, ormai completamente recuperato, sarà titolare due mesi dopo nella sfida con il Monza. La condizione, invece, non è al massimo e sicuramente non avrà i 90 minuti nelle gambe. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe esordine a gara in corso Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, con la maglia rossonera.