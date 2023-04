Kjaer, turno di riposo con il Lecce. Al suo posto Kalulu, ma occhio al cartellino!

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la grande prestazione del Maradona in Champions, Simon Kjaer si dovrebbe accomodare in panchina contro il Lecce per osservare un altro turno di riposo. In sua vece tornerà in campo Pierre Kalulu che verrà affiancato a Tomori. I centrali di difesa rossoneri, sia Kalulu e Tomori che Kjaer se dovesse entrare, dovranno fare grande attenzione ai cartellini gialli: tutti e tre infatti sono diffidati e la settimana seguente si gioca all'Olimpico contro la Roma. Gli unici due centrali non diffidati sono Thiaw e Gabbia. Lo riferisce il Corriere dello Sport.