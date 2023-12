Kjaer verso la titolarità col Monza: ecco da quanto manca nei convocati

Finalmente arrivano buone notizie da Simon Kjaer. Del centrale danese non se ne avevano dallo scorso 29 ottobre quando alla mattina di Napoli-Milan di campionato, Simon si era dovuto fermare per quello che sembrava essere solo un affaticamento ma che si è rivelato essere molto di più. Da quel momento un lungo periodo riabilitativo che finalmente si è concluso ieri, con Kjaer di nuovo in campo con i compagni a Milanello.

Vista anche la situazione emergenziale in difesa, il centrale danese dovrebbe giocare titolare domani alle 12.30 contro il Monza. Kjaer manca dai convocati dalla gara di andata contro il Psg: sono passati 52 giorni, 53 con domani, giorno della sfida. In alternativa è pronto il giovane Simic della formazione Primavera di Abate, ormai da tempo in attesa del debutto in serie A.