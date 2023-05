Kjaer: "Voglio finire al Milan, non a breve. Ci sono due parti ma è quello che sogno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, intervistato dai media danesi in vista della semifinale di Champions League, ha parlato così del suo futuro in rossonero: "Restare al Milan oltre il 2024? Sì, lo spero. Ci sono due parti, un allenatore e molte cose che entrano in gioco. Ma sicuramente farò la mia parte. È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero anch'io di finire qui, ma non a breve"