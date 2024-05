Kjaer vuole esserci con la Salernitana: pronto un saluto "alla Giroud"

In un colpo solo il Milan perderà due dei suoi giocatori più esperti e carismatici. Uno è Olivier Giroud che ha già annunciato il suo addio ai rossoneri con un'intervista concessa a Milan Tv nella giornata di lunedì scorso. L'altro sarà Simon Kjaer: il centrale danese non rinnoverà il suo contratto, dopo quattro stagioni in rossonero e dopo aver vissuto l'ultima in maniera travagliata dal punto di vista fisico. Attualmente il numero 24 è infortunato e insieme a Loftus-Cheek lavora a parte per tornare l'ultima di campionato.

Contro la Salernitana, a San Siro fra una settimana, Simon Kjaer vuole esserci a tutti i costi. Sarà l'ultima gara rossonera per il danese e l'ultima di fronte ai suoi tifosi. In tutto questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha organizzato un video intervista di saluto come quello organizzato per Giroud che verrà pubblicato la settimana prossima. La prossima stagione i rossoneri dovranno trovare anche nuovi leader nello spogliatoio.