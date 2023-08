Klopp conferma: "C'è l'accordo col Brighton per Caicedo. Non pensavamo di intervenire"

Moises Caicedo si trasferirà al Liverpool. Una notizia che è stata confermata in conferenza stampa da Jurgen Klopp: "Innanzitutto mi è stato detto che posso confermare che c'è un accordo con il club. Vogliamo il giocatore. Cosa è cambiato rispetto a Bellingham? Siamo un club che non ha risorse infinite ma sono successe alcune cose che non ci aspettavamo, come le cessioni di Henderson e Fabinho. Non avevamo pensato a questo e così abbiamo deciso di provarci".

Il Brighton riceverà la cifra record di 127 milioni per la cessione del centrocampista ecuadoriano. Sarà l'acquisto più oneroso di sempre per un club di Premier League: superato quello di Enzo Fernandez, che a gennaio era passato al Chelsea per 121 milioni.