Klopp: "Dobbiamo affrontare di nuovo la storia dei soldi? Non puoi risolvere così i problemi, soprattutto con gli infortuni"

Il Liverpool è falcidiato dagli infortuni, soprattutto nel reparto offensivo. L'arrivo di Gakpo non ha risolto i problemi ma Jurgen Klopp non vuole sentir parlare ancora di mercato: "Dai, dobbiamo affrontare di nuovo la storia dei soldi?", ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista. "Compriamo i giocatori anche quando ce li abbiamo disponibili? È questo che pensi di me, dopo tutti questi anni? Già conosci la risposta. Abbiamo il problema che al momento quattro dei nostri giocatori offensivi sono infortunati. Ora ne compriamo un altro e abbiamo sette attaccanti. Non potremmo nemmeno metterli tutti nella lista della Champions League. Non è così facile. Non puoi risolvere così i problemi, soprattutto con gli infortuni".