Klopp: "Io al Liverpool fino a 2026, non so Salah e Manè"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, ha ammesso di non essere sicuro che la sua decisione di restare sulla panchina fino al 2026 possa indurre alla stessa scelta Mohamed Salah e Sadio Mané. I contratti dei due attaccanti scadono il prossimo anno, così come quelli di Roberto Firmino e del centrocampista Naby Keita. "Se è un segnale positivo per i giocatori, tanto meglio, ma non credo che sarà decisivo nella decisione che prenderanno - ha detto il tedesco alla vigilia della partita di Premier League -. Questo riguarda la loro vita ma volevamo solo assicurare a chiunque voglia giocare qui cosa aspettarsi", ha spiegati. Le trattative sulla proroga del contratto di Salah sono in corso da mesi e l'egiziano ha ammesso la scorsa settimana di non essere sicuro di restare al Liverpool. "Se un giocatore annuncia abbastanza presto che vuole andarsene, allora devi tenerne conto", ha detto Klopp. L'egiziano, cin 22 reti e 13 assiste è con Mané uno dei grandi artefici del successo del club, in corsa per realizzare un poker unico: Champions League, campionato, Coppa di Lega e Fa Cup. (ANSA).