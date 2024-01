Klopp: "Non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Dopo l'annuncio che a fine stagione lascerà l'incarico di tecnico del Liverpool, Jorgen Klopp si è concesso ai canali del club e ha tenuto a precisare di volersi prendere un 'anno sabbatico' e che poi, quando tornerà ad allenare non lo farà con un'altra squadra inglese. "Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no - le sue parole -. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po' di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool, al 100%. Non è possibile. Il mio amore per questo club, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei e non posso pensarci neanche per un secondo.

Non c'è alcuna possibilità". Ma dopo questa pausa Klopp lavorerà ancora? "Certo, mi conosco, non posso stare senza fare niente - ha risposto -. Certamente non allenerò un club o una Nazionale per almeno un anno, non voglio farlo". E quindi da escludere, viste le parole di Klopp, che l'attuale manager dei Reds possa subentrare a Julian Nagelsmann alla guida della Germania al termine degli Europei, quando scadrà il contratto dell'attuale ct. "È una situazione davvero strana - ha concluso Klopp - perché devo spiegare che non ho più energie, ma ora sono seduto qui e sono in fermento per tutto quello che sta succedendo. Nessuno mi ha licenziato, ho preso questa decisione da solo". (ANSA).