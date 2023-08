Klopp: "Salah rimane al Liverpool al 100%"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "E' difficile parlare con la stampa di storie di cui non c'è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. Momo è un giocatore del Liverpool, per noi è essenziale e non c'è nulla altro da dire in merito. E anche se ci fosse una richiesta dall'Arabia Saudita, la nostra risposta sarebbe 'no'". Così Jurgen Klopp, in conferenza stampa in vista della partita di domenica sul campo del Newcastle, ha risposto a una domanda sulla possibilità che, entro fine mercato, Salah possa essere ceduto all'Al Ittihad, pronto a fare una super offerta sia al calciatore che al suo attuale club. Ma l'argomento è molto 'caldo', e quindi a Klopp, dopo le sue parole, è stato chiesto: 'quindi Salah rimarrà sicuramente al Liverpool?' "Al 100%", è stata la risposta del tecnico.

Poi l'allenatore dei Reds ha parlato del Newcastle. "E' una squadra incredibilmente forte - le sue parole - e ha pienamente meritato il posto in Champions League, con un super sviluppo sotto Eddie Howe e un business intelligente. Per loro Sandro Tonali e Harvey Barnes sono stati davvero un ottimo affare, hanno uno stile super intenso". (ANSA).