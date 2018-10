Km percorsi, Milan quarto in Serie A

Inter e Milan arrivano al derby col vento in poppa. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, che le due squadre stiano bene lo si nota anche dai dati fisici della Lega Calcio. I rossoneri sono la quarta squadra di A per chilometri medi percorsi a partita (111.2). L’Inter è sesta con 109.8 Km, ma Brozovic è il giocatore che corre di più in Italia (11.9 di media) e in Champions (25.1 Km in due gare). Biglia e Kessié sono nella top ten di questa graduatoria.