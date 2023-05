Ko con lo Spezia, due partite consecutive senza gol: non accadeva da gennaio

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Con la sconfitta contro lo Spezia, il Milan ha infilato il record negativo di due partite consecutive senza gol: dopo il derby di Champions, la trasferta del Picco. Un fatto simile non accadeva dallo scorso gennaio quando i rossoneri non segnarono per due gare consecutive: una fu un'altra sfida con l'Inter, la sconfitta in Supercoppa; l'altra la successiva goleada della Lazio all'Olimpico. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.