Koeman convoca Reijnders per le amichevoli dell'Olanda contro Scozia e Germania

Sono cinque i calciatori che militano in Italia – Dumfries e De Vrij dell’Inter, De Roon e Koopmeiners dell’Atalanta e Reijnders del Milan – convocati dal ct dei Paesi Bassi Ronald Koeman per le sfide amichevoli con Scozia e Germania. Out l’infortunato Joshua Zirkzee del Bologna il volto nuovo è Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, mentre tornano dopo una lunga assenza due veterani come Bizot, Wijnaldum e Depay.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton), Marco Bizot (Stade Brest)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter)

Centrocampisti: Mats Wieffer (Feyenoord), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

Attaccanti: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atletico Madrid)