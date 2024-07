Koeman si ricorda di Zirkzee: l'attaccante del Bologna gioca gli ultimi 8 minuti contro la Turchia a Euro 2024

L'Olanda è la quarta semifinalista di Euro 2024. Reijnders e compagni hanno battuto in rimonta la Turchia di Calhanoglu e Vincenzo Montella. In vantaggio la Turchia con Akaydin di testa, ma l'Olanda la ribalta in sei minuti nel secondo tempo con i gol di De Vrij e Gakpo. Inutile il forcing finale turco, è l'Olanda a far festa e a raggiungere Spagna, Francia e Inghilterra in semifinale.

Da segnalare anche l'esordio all'Europeo per Joshua Zirkzee, schierato da Koeman negli ultimi 8 minuti del match, senza purtroppo avere mai la possibilità di incidere.