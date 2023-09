Kosovo-Svizzera, panchina per Noah Okafor

Kosovo e Svizzera hanno diramato le formazioni per la sfida di questa sera valevole per le qualificazioni all'Europeo. Tanta Italia per la nazionale di Gliha, con Vojvoda, Rrahmani e gli ex Valon Berisha e Muriqi. Nella Svizzera ecco Sommer, Ricardo Rodriguez e Freuler, oltre agli ex Zakaria e Shaqiri. Panchina per il rossonero Okafor.

Kosovo (4-4-2)

Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; V. Berisha, Loshaj, Fazliji, B. Berisha; Muriqi, Rashica.

Allenatore: Gliha

Svizzera (4-3-3)

Sommer; Edmilson Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

Allenatore: Yakin