Koulibaly, antirazzismo parta da scuole

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - "Il calcio è uno sport molto popolare e questo ci aiuta, tocca a tutti i calciatori fare quei passi necessari per combattere la discriminazione. Possiamo farcela, abbiamo già fatto tanto e possiamo fare ancora molto per combattere la discriminazione e il razzismo". Lo ha detto Kalidou Koulibaly in un'intervista rilanciata sui canali ufficiali del Napoli. "Essere considerato un simbolo - ha aggiunto - non mi fa piacere perché mi ricorda che ancora oggi abbiamo bisogno di lottare contro le discriminazioni. Da quando sono nato mi hanno insegnato il valore dell'essere tutti uguali e quindi essere un simbolo è anche una bella cosa, perché vuol dire che questi valori li posso mostrare a tutti. Per me è una lotta importante e in questi venti giorni ho acquisito ancora maggiore maturità. Un bel momento è stato un anno fa quando sono andato a parlare del tema in una scuola a Milano, dobbiamo partire dalle scuole a insegnare questi valori".