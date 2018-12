Koulibaly: Malagò,dopo cori tutti a casa

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Ripugnanti gli scontri fra ultrà e i buu razzisti verso Koulibaly. Ne abbiamo parlato con il presidente Figc, Gravina, ed è giusto che oggi si giochi, però serve fermare sul nascere questi fenomeni: una volta sentito il coro, tutti a casa. Basta una sola persona per decidere". Così Giovanni Malagò, in un'intervista al quotidiano Libero, interviene sulla vicenda dei cori razzisti a Koulibaly. Il presidente del Coni ha una ricetta anche contro gli scontri. "Quanto fatto in Inghilterra, dalla riforma Thatcher in poi, è l'esempio da seguire - dice -. Stadi dove si sta seduti, telecamere, steward addestrati e sempre in contatto con le forze dell'ordine, misure coercitive immediate, zero cavilli. Serve l'intervento normativo e politico". Sulla riforma del Coni, Malagò aggiunge: "Chiamiamolo cambiamento. La tempistica del Governo è sbagliata: l'ho detto a Giorgetti e Valente. A giugno si vota per le Olimpiadi 2026 e la 'riforma' potrebbe anche influire in negativo. Mi pare una forma di autolesionismo".