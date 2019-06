Kramaric, niente offerte dall'Italia. L'Hoffenheim valuta

Andrej Kramaric è uno dei nomi caldi per il mercato dell'Hoffenheim. L'attaccante croato, 30 presenze e 17 gol in Bundesliga, è stato votato come miglior giocatore dei Blues, per la terza volta negli ultimi anni. Tanto da avere offerte dalla Premier League, dove è già stato in forza al Leicester, prima di andare in Germania.

POSSIBILE CESSIONE - Se è vero che negli ultimi anni Kramaric ha raggiunto una maturazione differente rispetto a quella di qualche anno fa, dall'altra parte c'è un problema tra ingaggio - 3,5 milioni di euro - e richiesta dell'Hoffenheim. Dovesse arrivare una proposta di alto livello il croato potrebbe anche lasciare l'Hoffenheim, anche se al momento non è pervenuta una proposta dal Milan. Il futuro così rimane in bilico, al di là dell'interessamento rossonero, datato pochi giorni fa.