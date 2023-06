Krol su Reijnders: "Mi sembra un ragazzo con la mentalità giusta"

MilanNews.it

Ruud Krol, ex centrocampista dell'Olanda di Cruijff e del Napoli, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Tijjani Reijnders, obiettivo per il centrocampo rossonero in forza all'AZ Alkmaar. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Non lo conosco personalmente ma si parla bene di lui, mi sembra un ragazzo positivo, con la mentalità giusta. Aiuta la squadra e con la testa ha l’approccio corretto.

In Olanda, devo dire, è molto più facile che in Italia. Qui ci sono 4-5 squadre che si giocano il campionato e le altre hanno un livello inferiore. In Serie A non è così, tante sono competitive e ogni settimana si rischia un po’"