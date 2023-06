Krol su Reijnders: "Uno dei migliori under 25 olandesi: gioca in tutte le posizioni del centrocampo"

MilanNews.it

Ruud Krol, ex centrocampista della nazionale olandese di Cruijff, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato dell'obiettivo di mercato rossonero Tijjani Reijnders, centrocampista dell'AZ Alkmaar: "È bravo e lo so, che lo vuole il Milan. Tecnicamente è bravo, può crescere ancora per quantità, esperienza e maturità. È sicuramente uno dei migliori Under 25 olandesi e ha cominciato a giocare in nazionale. Può giocare più avanti e più indietro, in tutte le posizioni del centrocampo. Non è stato mai testato in Italia ma le qualità ci sono"