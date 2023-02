Kroos sulla Superlega: "Penso che alla fine la vedremo, sono convinto che abbia dei vantaggi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto durante il podcast Einfach mal Luppen soffermandosi anche sul progetto Superlega: "Penso che alla fine vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato e sono abbastanza sicuro che anche molti club che si sono voltati saranno molto più aperti a questa storia. Sono convinto che abbia davvero dei grandi vantaggi. Non credo che l'idea all'inizio fosse proprio buona e, soprattutto, è stata comunicata in modo molto brusco, cioè da un giorno all'altro. Adesso c'è di nuovo entusiasmo. Semplicemente per le partite che vedremo lì. Partite sempre uguali? Avete visto Federer contro Nadal giocare contro per la cinquantesima volta? Sì".