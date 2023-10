Krstovic risponde a Berardi: Lecce-Sassuolo finisce 1-1

Il gol di Berardi su rigore non basta al Sassuolo per portare a casa i tre punti in casa del Lecce: i giallorossi riprendono la partita grazie al gol di Krstovic in apertura di secondo tempo e salgono momentaneamente al settimo posto in classifica. Neroverdi a quota 10 punti, al nono posto.