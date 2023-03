Krunic a Milan TV: "Tottenham squadra diversa in casa e in trasferta, ma siamo pronti"

L’importanza della sfida di domani: “È una partita come tutte le altre, ovviamente un po’ più importante perché è un ottavo di Champions. Dentro di noi troviamo qualcosa in più rispetto al solito, però noi dobbiamo giocarla come tutte le altre. Ovviamente le emozioni sono diverse da un giocatore all’altro, cosa prova dentro di sé. Per me è una partita come tutte le altre e proveremo a fare del nostro meglio ovviamente”.

Sul Tottenham: “Sicuramente abbiamo imparato qualcosa, ma quasi tutti noi giocatori, staff, li conosceva già bene prima della partita di andata. Dobbiamo sapere tutti che loro sono proprio una squadra diversa fuori casa e in casa, giocano in modo diverso. Siamo preparati per la partita diversa rispetto all’andata”.

Affrontare le squadre inglesi: “Ho giocato diverse partite contro squadre inglesi. Sicuramente quando vendiamo la Premier sembra un ritmo diverso e credo che lo è. Poi l’andata credo sia stata una partita normale, anche se è vero che l’avversario può andare ad un ritmo diverso. Penso che noi abbiamo messo il nostro ritmo e abbiamo giocato la nostra partita”.

La differenza tra campionato e Champions: “Ogni partita è diversa e molto difficile da affrontare, soprattutto mentalmente. Per tanti di noi trovarci in queste gare ad eliminazione diretta è qualcosa di nuovo, non è come in campionato dove c’è un risultato solo e prendi 3, 1 o 0 punti. Qua passa solo una squadra, noi siamo preparati per tutto e per qualsiasi risultato arrivi”.