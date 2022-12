Krunic, due dei tre gol in rossonero sono stati segnati in Europa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic è il jolly rossonero, sempre bravo a farsi trovare pronto per giocare in più zone del campo: dalla trequarti alla zona mediana fino anche al ruolo di terzino per l'occorrenza. In tre stagioni e mezzo Krunic ha trovato 3 gol in rossonero in poco più di centro presenze. Due delle tre reti sono arrivate in Europa e, curiosmente, entrambe di testa. La prima, nella sua seconda stagione rossonera, a Glasgow contro il Celtic in Europa League. La seconda qualche mese fa a San Siro contro il Salisburgo in Champions League.