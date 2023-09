Krunic, la diga funziona: è quinto per recuperi palla nella terza giornata di A

Rade Krunic mediano: alcuni erano scettici, ma Rade si è rimboccato le maniche e ha cercato di rispondere con le prestazioni allo scetticismo. Da Krunic Pioli non pretende qualità: ha i suoi compiti in impostazione, certo, ma a ripulire le giocate ci deve pensare Reijnders. Il vertice basso può esaltarsi in fase di non possesso, cercando di far tornare il prima possibile la palla ai suoi compagni: Krunic contro la Roma ha collezionato ben 9 recuperi palla, è il quinto miglior dato tra tutti i giocatori in campo nella terza giornata.