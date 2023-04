Krunic: "Orgoglioso di me stesso, di quello che ho fatto al Milan. Ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

“Penso che anche io, come tutta la squadra, sono migliorato di anno in anno, sono cresciuto tantissimo come persona e giocatore. Penso che abbiamo ancora tanti margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Io sono orgoglioso sinceramente di me stesso, di quello che ho fatto nel Milan e ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan”, queste le parole di Rade Krunic ai microfoni di MilanTv sul proprio percorso in rossonero dal 2019 ad oggi.