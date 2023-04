Krunic su Pioli: "Fa piacere che il mister abbia così tanta fiducia in me"

Rade Krunic è stato intervistato in esclusiva a SportMediaset e ha parlato di Stefano Pioli che, del centrocampista bosniaco, si fida ciecamente. Queste le parole del numero 33 sul suo tecnico: "Il mister si è affidato sempre a me, non solo in questo periodo. Ho saltato le partite nel momento peggiore della stagione per infortunio ma mi fa piacere aver giocato le partite più importanti della scorsa stagione e sono contento anche di quest'anno dove ho giocato quasi sempre in Champions. Anche in campionato sto giocando tanto e mi fa piacere che il mister abbia così tanta fiducia in me".