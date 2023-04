Krunic sul ruolo: "Al Milan son cambiato molto. Da mediano mi esprimo meglio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rade Krunic ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset e ha commentato così il suo ruolo all'interno della squadra in campo: "Sono cambiato molto rispetto a Empoli dove ero più una mezz’ala di inserimento, facevo tanti gol ed ero molto presente in area avversaria. Qui al Milan sono cambiato molto, sto recependo molte informazioni dal mister e dallo staff su come vogliono giocare.

Voglio aiutare la squadra in ogni modo, penso che lo stia facendo bene quest’anno, in un ruolo più adatto a me. Mi piacciono tutti e due i ruoli ma per come stiamo giocando adesso penso che questo sia il ruolo che mi permetta di aiutare di più la squadra con la mia esperienza. Posso esprimermi meglio in questa posizione"