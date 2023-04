Krunic torna sul calo di gennaio: "Periodo più brutto della mia carriera ma la musica è cambiata"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rade Krunic è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset e ha provato a spiegare cosa è successo nel mese di gennaio al Milan, periodo in cui i rossoneri hanno di fatto detto addio alla doppietta in campionato. Queste le parole del bosniaco: "Non è facile da spiegare, è calata un po’ l’attenzione, a livello mentale non siamo stati da Milan, poi sicuramente il mondiale ha inciso. Abbiamo avuto due compagni che hanno perso la finale mondiale e questa cosa è stata difficile per loro.

Ma ormai è un periodo passato, ora dobbiamo guardare avanti, siamo stati bravi a uscirne. Personalmente è stato il periodo più brutto della mia carriera a livello di risultati, ma adesso la musica è cambiata, ora siamo la squadra che conoscono tutti, dall’anno scorso"