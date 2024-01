Krunic verso il Fenerbahçe: i suoi numeri al Milan dall'estate 2019

Rade Krunic diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Fenerbahçe, chiudendo così la sua avventura al Milan iniziata nell'estate 2019: il centrocampista bosniaco si trasferisce in Turchia per 5 milioni di euro più bonus. In maglia rossonera, l'ex Empoli ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, e ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-2022.

L'ultima partita ufficiale giocata da Krunic nel Milan risale allo scorso 28 novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League. Da quel giorno, il bosniaco non è più sceso in campo. Stefano Pioli, qualche giorno fa, ha parlato così del centrocampista in conferenza stampa: "La realtà è che in questo momento è meglio, per lui e per noi, che lui stia cercando un'altra squadra. Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo. Sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima".