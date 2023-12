Krunic verso l'addio a gennaio? I numeri di Rade al Milan dall'estate 2019

Come mai Rade Krunic non gioca dallo scorso 28 novembre e ha collezionato ben cinque panchine di fila tra campionato (Frosinone, Atalanta, Monza e Salernitana) e Champions League (Newcastle)? Stefano Pioli ha spiegato che al momento non gioca perchè ci sono altri giocatori che stanno meglio di lui, ma dietro a queste esclusioni ci potrebbero essere anche motivi di mercato.

Non è un mistero che da tempo il Fenerbahçe è sulle sue tracce. Già in estate i turchi avevano provato a prenderlo, senza però trovare mai un accordo con il Milan (avevano invece l'intesa con il giocatore). Il club di Istanbul farà ora un nuovo tentativo a gennaio, ma dovrà soddisfare comunque le richieste del Diavolo che non intende regalare il suo centrocampista. Attenzione anche al Lione che avrebbe messo gli occhi su di lui. In caso di addio, l'avventura di Krunic in rossonero, iniziata nell'estate 2019, si concluderà con 139 presenze e tre gol segnati.