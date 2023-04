Krunic verso la conferma in mediana contro il Lecce: Pobega dalla panchina

MilanNews.it

Nonostante i 90 minuti al Maradona, giocati con grande intensità e spirito di sacrificio, Rade Krunic dovrebbe essere mandato ancora una volta in campo domenica pomeriggio a San Siro quando il Milan sfiderà il Lecce in campionato. Pioli non cambia il triangolo in mezzo al campo: Tonali e Krunic con Bennacer avanzato sulla trequarti. Turno di riposo ci sarà per Diaz che partirà dalla panchina così come Tommaso Pobega che, forte dell'ottima prestazione a Bologna, può essere un buon ricambio a gara in corso.