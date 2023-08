Krunic vertice basso, Pioli: "In questo momento preferisce nettamente giocare lì"

Il ruolo di Rade Krunic è stato uno dei più discussi in questo pre-campionato. Il bosniaco è stato impiegato e sarà impiegato come prima scelta (in attesa di Bennacer) come vertice basso del centrocampo a tre rossonero. Stefano Pioli ha commentato così: "Parlo tanto con i miei giocatori e l'ho fatto anche con lui a inizio stagione. In questo momento lui preferisce giocare nettamente come vertice basso. Giocatore molto intelligente e la sua posizione permette a Loftus e Reijnders di essere più liberi e pronti per inserirsi. Il campo ci darà risposte migliori"