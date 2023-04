Kvara o Leao? Garanzini: "La differenza che passa tra un grande giocatore e un campione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Gigi Garanzini si è così espresso su La Stampa su Kvaratskhelia e Leao: "La differenza che passa tra un grande giocatore e un campione. Ci ha provato in tutti i modi il georgiano, dall’inizio alla fine, persino dal dischetto contro l’attuale miglior portiere del mondo: ma a decidere sono stati quei quei pochi lampi del portoghese. Protetto alle spalle, lui come l’intera squadra da un pacchetto difensivo in cui tutti hanno raddoppiato quando non triplicato in particolare su Kvara".