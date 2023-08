Kvaratskhelia: "Leao mi ha reso felice con quel messaggio, è un campione"

vedi letture

"Mi piace la sua semplicità, la sua umiltà. Sul campo è un campione e fuori non è da meno. Lo rispetto tanto, mi ha reso felice con quel gesto così gentile. Ci siamo scambiati la maglia e io gli ho augurato il meglio, perché se lo merita davvero". Khvicha Kvaratskhelia, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ha speso belle parole per Rafael Leao, che lo aveva pubblicamente elogiato qualche mese fa definendolo un "crack".

Così parlò Leao

Sotto il post Instagram di scuse del georgiano verso i tifosi del Napoli per l'eliminazione dalla Champions ad opera del Milan il talentoso attaccante portoghese scrisse infatti "Sei un Crack", con un cuore a sottolineare il rispetto per il giocatore e per la persona. Un bel gesto di sportività che non è passato inosservato agli occhi del fantasista azzurro.