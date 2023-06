Kvaratskhelia salta l'euro under21 in casa: "Per me la stagione più lunga"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'annuncio, inatteso, è arrivato dal diretto interessato: Khvicha Kvaratskhelia non parteciperà con la Georgia all’Europeo Under 21. Ecco il post social dell'attaccante del Napoli: “È un grande onore essere un membro della squadra allargata che tra pochi giorni giocherà l'Europeo. Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano da me della mia posizione.

Nonostante il mio desiderio, per motivi sportivi dopo una stagione difficile, sarò con voi un normale tifoso della nostra nazionale agli Europei Under 21. Ora sono completamente concentrato sulle partite che attendono la nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Voglio augurare un grande successo a tutti nel campionato giovanile, ai miei compagni di squadra, a tutta la nazionale, allo staff tecnico e alla Georgia”.