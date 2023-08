Kyriakopoulos: "Da bambino in Grecia guardavo in tv le gare del Milan in Champions"

vedi letture

l neo acquisto del Monza Georgios Kyriakopoulos ha parlato a Tuttosport in vista della nuova avventura con i brianzoli:

Per un giocatore arrivare nel club guidato da Galliani, cosa significa?

"Purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere il presidente Berlusconi, ma da bambino in Grecia guardavo in tv le gare del Milan in Champions. Galliani è un dirigente che ti conquista, mette un po’ in soggezione perché ha scritto pagine importanti del calcio italiano. Per me è un orgoglio essere stato scelto da un uomo di calcio come lui e colgo anche l’occasione per fargli gli auguri di buon compleanno (era ieri, ndr)".