L'abbraccio a De Ketelaere, Giroud: "In questi momenti il compagno va sostenuto. Spero segni a Londra"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, nel corso dell'intervista rilasciata a Dazn, ha parlato dell'abbraccio a Charles De Ketelaere dopo l'errore con il Tottenham: "In questi momenti difficili si vede il sostegno che posso dare al mio compagno. Lui ha bisogno di questo gol per cambiare tutto, come è successo contro il Torino a tutta la squadra. Anche perché aveva fatto gol contro la Sampdoria ma era stato annullato per un mio fuorigioco: spero faccia gol al Tottenham a Londra".