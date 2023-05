L'ad Furlani: "Per me il Milan è speciale. Poi grazie al mio background sento un senso di responsabilità"

MilanNews.it

Giorgio Furlani, ceo del Milan, è stato ospite di una puntata di CBS Sports Golazo, dove ha parlato a tutto tondo del club rossonero, partendo dal doppio impegno in Champions League contro l'Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul suo tifo per il Milan: "Da tifoso rossonero, sono molto fortunato. Sono un milanista da quando sono nato: ci sono circa tre miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo e non tutti hanno la possibilità di gestire il proprio club. È una grande responsabilità. Ovviamente i nostri tifosi sono i migliori al mondo".

Sul ruolo al Milan: "Per me il Milan è speciale. Poi grazie al mio background sento un senso di responsabilità, quindi spero di poter far conciliare le due cose e fare bene sul campo, e farlo finanziariamente parlando in modo continuo e sostenibile".