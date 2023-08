L'addio di Mancini e i tempi ristretti: fra 26 giorni l'Italia deve già scendere in campo

vedi letture

Le dimissioni di Roberto Mancini sono un fulmine a ciel sereno, soprattutto per la tempistica. Mancano solo 26 giorni al prossimo impegno degli azzurri, che da settembre inizeranno a fare sul serio per cercare di qualificarsi a Euro 2024.

Il 9 settembre si giocherà in Macedonia del Nord, tre giorni più tardi al "Meazza" contro l'Ucraina, partita già decisiva considerando la sconfitta subita contro l'Inghilterra. Ricordiamo che si qualificano direttamente alla fase finale in Germania le prime due. In alternativa c'è la ciambella di salvataggio data dalla UEFA Nations League. Scenario, quest'ultimo, da evitare possibilmente, considerando i nefasti risultati dei playoff per Russia 2018 e Qatar 2022.

Questo il calendario da qui al 20 novembre:

9 settembre, Macedonia del Nord - Italia

12 settembre, Italia - Ucraina

14 ottobre, Italia - Malta

17 ottobre, Inghilterra - Italia

17 novembre, Italia - Macedonia del Nord

20 novembre, Ucraina - Italia