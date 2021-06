L'agenda di Ibrahimovic, rientro in gruppo dai primi di agosto

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento e sui prossimi mesi di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha lasciato la clinica di Roma dove si è operato al ginocchio e nei prossimi giorni godrà di qualche altra ora di riposo in vacanza con la famiglia prima di avviare la fase di riabilitazione. Con l’obiettivo, si legge, di tornare a correre entro un mese. Per questo, salvo contrattempi, Ibra si presenterà regolarmente al raduno rossonero dell’8 luglio per iniziare a lavorare con la squadra. Per poi rientrare in gruppo ai primi di agosto.