L'agente di Klopp glissa sul futuro del tedesco: "Non allenerà per un anno"

vedi letture

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 21 FEB - "Jurgen Klopp non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno, dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà". Lo ha detto, a Sky Sport Deutschland, l'agente del tecnico del Liverpool, Mark Kosicke, ribadendo un concetto già espresso sia dallo stesso Kosicke sia da Klopp, che aveva spiegato di volersi prendere un anno di pausa dal calcio.

Tutto ciò anche per smentire le voci di un suo possibile approdo al Bayern Monaco dopo l'annuncio del club della rescissione, a fine stagione, dell'accordo con Thomas Tuchel. Lo stesso vale per la panchina della Germania, se l'attuale ct Julian Nagelsmann non dovesse essere confermato al termine degli Europei che, in estate, i tedeschi giocheranno in casa. (ANSA).