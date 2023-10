L'agente di Pobega risponde a Salvini: "Critiche da tifoso, ma Tommaso sta facendo un ottimo percorso"

In occasione del pareggio 0-0 in casa del Dortmund, Matteo Salvini aveva espresso sotto un post del club rossonero su Instagram, il proprio commento, negativo per le prestazioni in campo di Calabria e Pobega: "Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere, e con la formazione del primo tempo...".

Questa la risposta, senza polemica da parte di Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega: "Salvini ha espresso il proprio pensiero, è un suo diritto da tifoso. Io dico che l'anno scorso il Milan ha ottenuto un ottimo cammino in Champions e Tommaso è stato protagonista in diverse partite, giocate bene e con coraggio. Il ragazzo sta migliorando e si è sempre fatto trovare pronto, deve continuare così".