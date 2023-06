L'agente di Samardzic, accostato a Milan e Napoli, parla del mercato del serbo

MilanNews.it

L'avvocato Rafaela Pimenta ha parlato in occasione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport: soffermandosi anche sulla situazione di Lazar Samardzic dell'Udinese: "Avrà mercato in estate? Piaceva a Napoli e Milan... Per me è un fenomeno, anche se sono di parte. È' un giocatore con molto potenziale e molte possibilità, speriamo di sì, vediamo come si evolverà la situazione”.