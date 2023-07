L'agente Saporetti: "Il Milan sta investendo su profili estremamente interessanti come ha fatto il Napoli l'anno scorso"

Stefano Saporetti, agente fra gli altri di Koni De Winter, ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva: "Il mercato italiano dell'estate? Credo che il Milan stia facendo un bellissimo mercato, investendo su profili estremamente interessanti. Lo scorso anno lo aveva fatto il Napoli, l'Atalanta lo fa come sempre come dimostra El Bilal Touré. Le altre squadre sono un po' in difficoltà, ci sono tante squadre che hanno problemi ad investire e devono essere più creative".