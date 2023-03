L'agenzia sportiva che segue Pioli apre un ufficio in Africa

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La GG11, società che cura gli interessi di tanti calciatori e allenatori come anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, sarà la prima agenzia di procura sportiva in Europa ad aprire un ufficio in Africa. La sede sarà aperta in Costa d'Avorio, con l'inaugurazione dell'ufficio ad Abidjan.