L'aiuto dei tifosi rossoneri per l'Emilia Romagna, Pioli: "Azione nobile, ci rende orgogliosi"

La Curva Sud Milano, insieme ad AIMC, ha comunicato da tempo che domani, a causa del costo del biglietto per il settore ospiti totalmente fuori dal normale (80€, ndr), non sarà presente all'Allianza Stadium per Juventus-Milan. Ma non staranno con le mani in mano, come dimostrano video e immagini pubblicate in questi giorni: il tifo organizzato rossonero si è messo in moto per raccogliere beni di prima necessità da portare in Emilia Romagna ed aiutare la popolazione colpita duramente dalle alluvioni. Questo il pensiero di mister Pioli sull'argomento: "Mi spiace che i tifosi non siano presenti domani, meritavano di esserci, ma hanno dimostrato ancora una volta di essere unici e speciali, facendo una azione nobile, che ci rende orgogliosi di averli come tifosi".