L'Al-Ittihad vuole Fabinho, niente tournee col Liverpool

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Fabinho, centrocampista brasiliano del Liverpool, oggi non è partito con la squadra per la tournee in Germania dopo che i Reds hanno ricevuto un'offerta di 40 milioni di sterline (quasi 47 milioni di euro) dai sauditi dell'Al-Ittihad. Secondo la stampa inglese anche il capitano del Liverpool Jordan Henderson potrebbe finire in Arabia Saudita, ma è comunque partito. L'offerta per Fabinho, 29 anni, è arrivata ieri sera ed è stato quindi deciso di escluderlo dal gruppo di 32 giocatori. Il brasiliano è al Liverpool dal luglio 2018, quando i Reds lo ingaggiarono dal Monaco per una cifra di circa 39 milioni. (ANSA).